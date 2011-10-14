Москвичи смогут управлять городом - с 17 октября заработает специальный сайт

Москвичи смогут управлять городом, с 17 октября начнет работать специальный сайт, сообщил в пятницу на оперативном совещании в правительстве столицы мэр города Сергей Собянин.



Сергей Собянин уточнил, что геоинформационный интернет-портал "Наш город. Программа развития Москвы" (gorod.mos.ru) будет содержать информацию о большинстве столичных объектов.



"Здесь есть даты начала, окончания и приема строительных и ремонтных работ. Более того, пользователь сайта может оставить свои добрые или недобрые комментарии, добавить свои фотографии или переслать нам. Но этим все не ограничивается. Информация сразу поступает заказчикам: в префектуры, в районы и наши инспекции.



В дальнейшем будем загружать информацию о работе подъездов, замене лифтов, благоустройстве парков, ремонту поликлиник, больниц, школ, детских садов и так далее. Речь пойдет о десятках тысяч объектов. Все это постепенно будет загружаться в эту систему и давать возможность гражданам непосредственно участвовать в управлении городом", - добавил Сергей Собянин.



Портал создан по инициативе градоначальника и представляет собой "коммуникационный инструмент", на котором размещена информация о ходе ведущихся в Москве работ, предусмотренных программой развития города на 2012-2016гг и включает в себя 17 приоритетных столичных программ, сообщает пресс-службы мэра и правительства Москвы.