Онищенко: Россия может ограничить ввоз приднестровского алкоголя

В ближайшее время Россия может ввести запрет на поставки некоторых видов алкогольной продукции из Приднестровья. Об этом заявил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.



По словам Онищенко, у ведомства "появились вопросы" к коньяку марки "Квин". "В ближайшее время мы предпримем целый ряд мер по Приднестровью. Этот пресловутый коньяк "Квин" - у нас к нему появились вопросы. Может быть, мы введем ограничение на его ввоз на территорию Российской Федерации", - цитирует Онищенко Интерфакс.