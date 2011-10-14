Бизнесмен Михаил Прохоров вынужден вложить около 9 млн рублей в гастроли проекта "Гражданин поэт", который должен был стать частью его избирательной кампании.



Представитель бизнесмена Юлиана Слащева подтвердила, что финансовые обязательства у Прохорова остались перед творческой группой проекта "Гражданин поэт" и бизнесмен намерен их выполнить. В проекте актер Михаил Ефремов читает злободневную поэтическую сатиру Дмитрия Быкова. В рамках гастролей по стране пройдут 15 концертов, на них бизнесмен потратит около 9 млн рублей, об этом пишет газета Ведомости. По словам Юлианы Слащевой, около $1 млн Прохоровым будет потрачено на совместный социальный проект с актером Константином Хабенским, это - серия детских театральных студий в регионах, где преподают вышедшие на пенсию актеры.



Ранее планировалось, что проект при поддержке "Правого дела" отправится в гастрольный тур по 50 городам, а часть финансирования этого проекта Прохоров предложил тогда взять на себя. "Когда "Правое дело" с Прохоровым накрылось медным тазом, мы отменили часть выступлений, но Прохоров по доброй воле платит за те концерты, которые отменить не удалось. Теперь гастроли проходят под эмблемой его благотворительного фонда", - рассказал бывший главный редактор газеты "Коммерсантъ" Андрей Васильев, выступающий продюсером этого проекта.







