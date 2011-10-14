Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает ввести в России сухой закон, он считает, что алкоголизм убивает население и в этом между алкоголизмом и терроризмом нет никакой разницы.



В своем интервью "Комсомольской правде" Рамзан Кадыров сказал: "От алкоголизма в России умирает людей больше – на 100, 200, 300 процентов, чем по линии терроризма. Вот где здоровый опыт жизни нужен!... Алкоголизм убивает население, это болезнь России... У алкоголика – у него ни семьи, ни родины, ни государства, он – обуза. Напился, зашел, избил жену, детей, выгнал семью к чертовой матери и сидит пьяный, не контролирует себя. Отец, муж... Или сел за руль пьяный – умер сам, убил людей. Какая разница между террористом и пьяным водителем? Абсолютно нет", – объяснил свою позицию Кадыров.



По мнению главы Чечни, необходимо "ограничить водку, это хорошо. Это самое правильное решение". Он также добавил, что причины, по которым алкоголь все еще не запрещен, состоят в том, что государство с него получает налоги, а алкогольные законы лоббируют "сильные люди".



В Чеченской республике, согласно закону, крепкие спиртные напитки можно купить лишь с восьми до десяти утра, Рамзан Кадыров пояснил - "мы должны радоваться, что мало продают водку". По его словам, он сам никогда водку не пил и не знает ее вкуса. "Я ни на секунду не нарушил закон, разрешив продавать водку только два часа в день. Какое же это безобразие? Если бы можно было, я бы еще минут на десять сократил продажу. Или бы вообще запретил продавать водку", - ответил Рамзан Кадыров.