Собянин: Для освоения новых территорий Москвы мигрантов привлекать не будут

Для застройки новых территорий Москвы достаточно имеющихся мощностей стройкомплексов Москвы и области. Уверенность в этом выразил мэр столицы Сергей Собянин.



Городу не потребуется привлечения новых мигрантов при освоении новых территорий. "Для строительства, которое, будет носить куда менее масштабный характер, чем это было в Москве, вполне достаточно имеющихся мощностей стройкомплекса Москвы и Подмосковья", - сказал Собянин в интервью "Новой газете".