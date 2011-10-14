Михаил Ходорковский стал научным консультантом философского труда

Отбывающий срок за хищение нефти в колонии, Михаил Ходорковский стал научным консультантом философской работы "Русская тюрьма: опыт свободы". Бывший глава НК ЮКОС размышляет на темы, предложенные автором.



Автор труда - журналистка Ольга Романова. В интервью газете "Московский комсомолец" она рассказала, что за время пребывания за решеткой бизнесмен коренным образом изменился. По словам журналистки, власть, посадив Ходорковского в тюрьму, вырастила из него "ужасно интересного человека, настоящего мужчинского мужчину, за которым, безусловно, можно пойти на край света". Михаил Ходорковский не редактирует труд Романовой, а размышляет на предложенные журналисткой темы.