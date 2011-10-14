В "Макдональдсе" задержаны двое сотрудников одной из российских спецслужб по подозрению в распространении наркотиков, сообщили в пятницу в правоохранительных органах Москвы.



По словам сотрудника правоохранительных органов, следственными органами возбуждено уголовное дело по по ч.3 ст. 228 УК РФ (сбыт наркотических средств) в отношении двух прапорщиков структурного подразделения одной из спецслужб.



Двое мужчин были задержаны сотрудниками ФСКН и ФСБ 6 октября в 12:00 в помещении ресторана "Макдональдс" на Матвеевской улице, "при досмотре у них было изъято 8,5 граммов полусинтетического наркотического вещества амфетаминового ряда", - цитирует сотрудника правоохранительных органов Интерфакс.