Сергей Полонский подал иск против Лебедева в суд Лондона

Бизнесмен Сергей Полонский подал иск против Александра Лебедева. Причина иска - скандал, произошедший во время теледебатов, показанных 18 сентября. Во время трансляции Лебедев избил Полонского.



Бизнесмен подал судебный иск в Лондоне, передает "Интерфакс". Сергей Полонский требует от Лебедева извинений в полном объеме и компенсации в соответствии с исковым заявлением о клевете. Сам истец назвал нападение на него "неспровоцированным" и "трусливым". "Его неспровоцированная и трусливая словесная атака на мою репутацию в Англии - это дело английских властей. Соответствующим образом, в установленном порядке я требую от него ответить по закону и перед судами каждого из государств", - заявил Полонский.