Кинорежиссер Павел Чухрай отмечает юбилей

Заслуженный деятель искусств РФ Павел Чухрай отмечает юбилей, ему исполняется 65 лет. В связи с этим президент РФ Дмитрий Медведев в пятницу поздравил кинорежиссера.



В поздравительной президентской телеграмме говорится: "Вы пошли по стопам своего отца - знаменитого кинорежиссера Григория Чухрая - и добились больших творческих успехов. Ваши фильмы неизменно отличает тонкий психологизм и яркий актерский ансамбль".



В своем послании Дмитрий Медведев отметил, что и зрители, и критики по достоинству оценили фильмы Чухрая, и "свидетельство тому - многочисленные награды престижных фестивалей и конкурсов", цитирует телеграмму президента пресс-служба Кремля.