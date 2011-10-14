Власти Москвы предлагают построить Диснейленд на Тушинском аэродроме

Власти Москвы предлагают создать Диснейленд на территории Тушинского аэродрома на северо-западе города. Проект необходимо будет адаптировать к российскому климату, заявила заммэра столицы Людмила Швецова.



По словам Швецовой, в программе властей города по благоустройству парков есть 15 новых перспективных территорий. Среди них - Ходынка, Мневники, Нагатинская пойма, Тушинский аэродром... Будем рассматривать разные предложения, в том числе - от зарубежных инвесторов. Возможно, как раз площадка Тушинского аэродрома подошла бы для Диснейленда", - заявила Швецова в интервью "Российской газете", опубликованном в пятницу.



