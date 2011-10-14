Президент России произвел ряд кадровых перестановок в Вооруженных силах РФ

Президент России Дмитрий Медведев произвел в пятницу ряд кадровых перестановок в Вооруженных силах РФ, назначив своим указом заместителя главнокомандующего Военно-воздушными силами.



Пресс-служба Кремля сообщает, что указом президента РФ генерал-майор Владимир Градусов назначен заместителем главнокомандующего Военно-воздушными силами и освобожден от должности начальника 185 центра боевой подготовки и боевого применения ВВС.



Тем же указом президент РФ освободил от должности и уволил с военной службы начальника авиации - заместителя главнокомандующего ВВС по авиации генерал-лейтенанта Игоря Садофьева.



Кроме того, президентским указом полковник Андрей Булыга назначен начальником управления планирования и координации материально-технического обеспечения Центрального военного округа; подполковник Андрей Ефимов назначен начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения Южного военного округа; полковник Михаил Хвостенков назначен начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения Восточного военного округа.



Также, генерал-майор Фраиз Салыев назначен начальником управления технического обеспечения Центрального военного округа, он освобожден от должности начальника управления техобеспечения Южного военного округа.



Кроме того, контр-адмирал Виталий Иванов освобожден президентом от занимаемой должности и уволен с военной службы начальника связи флота - заместитель начальника штаба Тихоокеанского флота по связи.