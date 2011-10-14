Во Владивостоке тихоокеанский флотский военный суд на основании вердикта присяжных оправдал в пятницу командира АПЛ "Нерпа" Дмитрия Лаврентьева и старшину субмарины Дмитрия Гробова.



30 сентября присяжные оправдали командира и старшину подлодки, обвинявшихся в аварии, произошедшей в 2008 году, в результате которой погибли 20 человек. Присяжные пришли к выводу, что следствию не удалось доказать вину командира и матроса атомохода, передает ИТАР-ТАСС.



Дело об аварии на АПЛ "Нерпа" слушалось почти четыре месяца, слушания проходили в закрытом режиме.



Лаврентьеву вменялась часть 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.



Гробову было предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей смерти двум и более лицам). Следствие также обвиняло Гробова в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности двум членам сдаточной команды вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 118 УК РФ). За наиболее тяжкое из преступлений закон предусматривает до пяти лет лишения свободы.



Прокурор военной прокуратуры Сергей Коломиец по окончании процесса заявил журналистам о том, что надзорное ведомство намеревается обжаловать оправдательный приговор в вышестоящих инстанциях.



Напомним, на субмарине "Нерпа" 8 ноября 2008 года во время ходовых испытаний в Японском море несанкционированно сработала система пожаротушения, и в отсеки стала поступать смесь фреона и тетрахлорэтилена. Всего на борту АПЛ находились 208 человек, в результате аварии погибли 20 из них, еще 21 человек был госпитализирован с отравлением.



Согласно выводам прокуратуры ТОФ, к ЧП привело несанкционированное включение системы экстренного пожаротушения - вместо маловредного фреона главным компонентом огнегасителя оказался ядовитый тетрахлорэтилен. Причиной этого, по мнению прокуратуры, был человеческий фактор.