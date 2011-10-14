Православные России отмечают великий праздник Покрова Богородицы

Православные России в пятницу отмечают великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Обычно в это время на Покров в средней полосе России выпадал первый снег.



Согласно преданию, 14 октября 910 года город Константинополь был окружен вражескими войсками сарацинов, в это время жители города собрались во Влахернской церкви и молили Бога об избавлении от смерти. Во время вечернего богослужения одному из стоящих в храме - святому Андрею Юродивому - было видение, что Богородица в окружении множества святых и ангелов прошла по воздуху, сняла с головы покрывало (покров) и простерла его над молящимися в знак того, что берет их под свою защиту. Вскоре после этого осада города была снята.



Издавна сложилось так, что в греческий церковный календарь праздник Покрова не вошел и он празднуется только Русской православной церковью.



Этот день всегда почитался на Руси, считается, что Россия находится под особым покровом Богородицы, под особой ее защитой.



В честь Покрова Богородицы в России были построены многие храмы, а в названии российских городов и селений до сих пор сохранилось название праздника. Так, в честь Покрова Божией Матери был построен в 1165 году князем Андреем Боголюбским, которым и был установлен в Русской Церкви около 1164 года праздник Покрова Божией Матери, всемирно известный по своим архитектурным достоинствам храм Покрова на Нерли. В Новгороде в XII веке существовал монастырь Покрова Пресвятой Богородицы так называемый Зверинский монастырь. В Москве царем Иваном Грозным был построен собор Покрова Божией Матери у храма Святой Троицы, известный как храм Василия Блаженного.