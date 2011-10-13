Медведев потребовал обеспечить инвалидов современными средствами передвижения

Президент РФ Дмитрий Дмитрий Медведев намерен проверить все нормы законов, которые напрямую касаются людей с ограниченными возможностями. Глава государства на встрече с представителями общественных организаций инвалидов отметил, что ситуацию, когда инвалид не может устроиться на работу, а не редко и вообще выйти на улицу — необходимо кардинально исправить.

Во встрече приняли участие генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Михаил Терентьев, член Российской академии социальных наук Сергей Кавокин и председатель Серпуховской городской организации инвалидов Московской областной организации Всероссийского общества инвалидов, директор физкультурно-спортивного клуба инвалидов Татьяна Карзубова. С покупкой колясок инвалидам помогает государство. Проблема в том, что качественные образцы автоматически отсеиваются на конкурсе — они значительно дороже. Татьяна Карзубова из подмосковного Серпухова рассказала, что в 19 лет с ней случилось беда, и она села в инвалидное кресло. «Спустя четыре года мне выдали автомобиль «Запорожец». Вы знаете, это была свобода. Автомобиль – это свобода для инвалида-колясочника и, наверное, для других категорий, которые с опорно-двигательным аппаратом, это и ДЦП. Потом мне дали «Оку». Я закончила одно обучение. Сейчас обучаюсь в университете, заканчиваю. Я получила работу. Я занимаюсь спортом. Это свобода», - сообщила она.

По ее словам, в России много инвалидов, молодых, которые хотят работать, хотят учиться, женятся, рожают детей, воспитывают. Но им необходимо помочь. «Вы знаете, я так думаю, чтобы обеспечили транспортом тех инвалидов, которые получили травмы в ходе боевых действий», - подчеркнула Карзубова.



Глава государства пообещал подумать над созданием соответствующей программы для участников боевых действий. «Подумать н потому что, во-первых, это тоже счетная категория, и, во-вторых, говоря откровенно и прямо, это люди, которые проливали кровь за свою страну, и из-за этого стали инвалидами. Это первое», - сказал Медведев.