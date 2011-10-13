Собянин: В Москве будут чаще проводиться ремонтные дорожные работы

В Москве с 2012 года будут чаще проводиться ремонтные дорожные работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Власти города намерены изменить порядок межремонтного периода.



"Конечно, наши улицы, которые постоянно подвергаются переходу через ноль, изменениям температурного режима, такой межремонтный период не могут выдержать по определению", - цитирует Собянина РБК. По словам градоначальника, ежегодно в Москве будут ремонтироваться не менее 12 млн кв. м дорог. "Это означает, что дороги в городе будут постоянно в хорошем состоянии", - выразил уверенность Собянин.