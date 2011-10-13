Чайка и Нургалиев должны разобраться со скандальным учебником вуза МВД

Правозащитники просят генпрокурора Юрия Чайку и главу МВД Рашида Нургалиева разобраться со скандальным учебником университета Министерства внутренних дел.

Член Общественной палаты Ольга Костина. считает, что следует проверить, почему учебник, в котором пропагандируется толерантное отношение к педофилии, был допущен к распространению, передает РИА Новости. Отметим, работа профессора кафедры криминалистики Московского университета МВД Геннадия Дерягина под названием «Половые преступления и судебно-медицинская экспертиза" вызвала волну негодования в блогосфере».