Строительство Кожуховской линии московского метро начнется в 2012 году

В 2012 году в Москве начнется строительство линии метро в новый район Люберецкие поля. Протяженность планируемой Кожуховской линии составит порядка 19 километров.



Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин. "Это одна из самых крупных линий. Рассматриваем возможность подключения концессионеров на участке порядка пяти километров", - цитирует Хуснуллина РИА Новости. По словам заммэра, перегон между станциями "Авиамоторная" и "Люберецкие поля", проходящий через район Кожухово, введут в эксплуатацию в 2015 году.