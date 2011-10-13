Владимир Жириновский потребовал, чтобы Россия выдала визу далай-ламе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, побывав в самом большом в Европе буддистском храме, заявил, что его партия намерена добиваться официального оформления далай-ламе российской въездной визы.

В храме «Золотая обитель Будды Шакьямуни», который был построен главой Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым в Элисте, Жириновский отметил парадокс: «Лауреат Нобелевской премии мира 1989 года не имеет возможности свободно перемещаться по миру в силу ряда политических причин, и приверженцы буддизма не имеют возможности встретиться со своим духовным наставником». Лидер ЛДПР отметил, что российскому патриарху, например, никто не препятствует в их миссиях по всей планете.

Отметим, российские буддисты неоднократно выступали за выдачу въездной визы далай-ламе с целью для пастырского визита. Объединение буддистов Калмыкии в минувшем августе направляло письмо в МИД России с просьбой о выдаче визы далай-ламе.

Против визитов далай-ламы категорически выступает Китай.

Российские власти не хотят портить отношения с КНР.