Удальцову дали десяти суток за шествие после «Дня гнева»

В Москве Тверской суд приговорил лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова к десяти суткам ареста за участие в несанкционированном шествии после акции «День гнева». Супруга Удальцова Анастасия сообщила, что приговор вынесла судья Тверского мирового суда Ольга Боровкова. По словам Анастасии, судья заслушала показания полицейских, «которые путались в показаниях и в основном врали, что он прорывался» через оцепление ОМОНа.

Удальцов намерен опротестовать решение и объявил сухую голодовку в знак протеста, сообщает Газета.ру. Судья отказалась принять к рассмотрению видеозапись несанкционированного шествия после акции «День гнева», которая могла свидетельствовать в пользу Удальцова. По словам жены лидера «Левого фронта», Боровсково также не стала слушать показания адвоката и самого Удальцова. Она также отметила, что в этот раз ее муж не был заявителем акции.

«АН» сообщали, что в среду, 12 октября, на Театральной площади в Москве прошел согласованный властями «День гнева». После него оппозиция попыталась провести марш, но полиция пресекла попытку несанкционированного шествия. Были задержаны несколько человек.

Судья Ольга Боровкова в январе посадила на 15 суток известного оппозиционера Бориса Немцова и вынесла решение о пяти сутках ареста Илье Яшину.