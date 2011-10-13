Суд не стал допрашивать Нургалиева и Колокольцева по делу о Манежке

Тверской суд отказался вызывать для допроса по делу о беспорядках на Манежной площади главу МВД Рашида Нургалиева, а также начальника ГУ МВД по Москве Владимира Колокольцева.



Ходатайство о вызове в качестве свидетелей для допроса Нургалиева и Колокольцева во время заседания суда заявил адвокат одного из подсудимых, передает «Интерфакс». Также защитник просил суд вызвать в качестве свидетелей главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и бывшего пресс-секретаря московского ГУВД Виктора Бирюкова. Судьи Тверского суда отклонили ходатайство адвоката, заявив, что оно необоснованно.