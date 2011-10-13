Актриса Хилари Суонк пожалела, что выступала в Чечне для Рамзана Кадырова

Актриса Хилари Суонк глубоко сожалеет о том, что приезжала в Грозный на празднования по случаю 35-летия главы Чечни Рамзана Кадырова 5 октября. Голливудская звезда принесла извинения за то, что посетила концерт в Чеченской республике.

Двукратная обладательница премии "Оскар" высказала сожаление под давлением правозащитников. Правозащитники сообщили актрисе о том, что Кадыров якобы несёт ответственность за похищения людей, убийства и злоупотребления властью в Чечне, передает Лента.ру.

Напомним, в грозном 5 октября, в День города, совпавший с днём рождения главы республики Рамзана Кадырова Хилари Суонк выступила на праздничном концерте и пожелала ему счастливого дня рождения.

Кроме нее в Чечню приехали Ванесса Мэй и Жан-Клод Ван Дамм. Правозащитная организация Human Rights Watch выступила с критикой знаменитостей, призвав их отказаться от гонораров.