В Москве у станций метро "Выхино" и "Перово" в ноябре будут открыты перехватывающие парковки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин. По словам Хуснуллина, в 2012 году планируется построить перехватывающую парковку у станции метро "Партизанская". У станции "Выхино" планируется создать плоскостной транспортно-пересадочный узел и перехватывающий паркинг на 380 машиномест, передает Интерфакс.



