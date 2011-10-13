На шоссе Энтузиастов появятся 10 новых пешеходных переходов

Власти Москвы намерены организовать 10 пешеходных переходов на шоссе Энтузиастов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев. Еще 7 переходов появятся на Щелковском шоссе.



"Параллельно с работами на Четвертом транспортном кольце по вылетным магистралям запланировано 17 пешеходных переходов - 10 на шоссе Энтузиастов и 7 на Щелковском шоссе. Работы будем начинать в этом году, проектные решения все приняты", - цитирует Бочкарева РБК. В кратчайшие сроки начнется проектирование пешеходного перехода у главного входа в парк "Сокольники".