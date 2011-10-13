Президент РФ Дмитрий Медведев провел в Кремле встречу с инвалидами

Президент РФ Дмитрий Медведев провел в четверг в Кремле встречу, посвященную проблемам инвалидов, на которую были приглашены депутат Госдумы, неоднократный чемпион и призер Паралимпийских игр Михаил Терентьев, член Российской академии социальных наук Сергей Кавокин, представитель Всероссийского общества инвалидов, директор Физкультурно-спортивного клуба инвалидов Татьяна Карбузова.

Медведев отметил, что формирование безбарьерной среды в России для людей с ограниченными возможностями развивается очень медленно и не во всех регионах. Глава государства предложил обсудить и такие вопросы, как стандарты доступности, включая некоторые изменения в законодательстве. Медведев напомнил, что в соответствии с федеральным Законом о социальной защите инвалидов, на каждой стоянке должны выделяться бесплатные места для автотранспорта инвалидов.

"Это требование злостно игнорировалось владельцами автостоянок, поэтому звучало предложение ужесточить административную ответственность. И мы это сделали», - подчеркнул президент РФ. Российский лидер предложил обсудить вопрос обеспечения медицинской помощью, лекарствами, транспортом и техническими средствами реабилитации. "Нужно поговорить о качестве и техники, и услуг в этой сфере", - сказал Медведев.

Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет заседание президентского Совета по делам инвалидов, посвященное защите прав инвалидов и созданию нормальных условий для их жизни.

"Нужно, на мой взгляд, провести комплексную ревизию законодательства об инвалидах, о трудоустройстве инвалидов, законодательства об их социальном обеспечении", - сказал президент.

Во время встречи Сергей Кавокин рассказал главе государства о "практически абсолютной невозможности инвалидов устроиться на работу". По его словам, трудоустройство инвалидов в России составляет 3%, в то время как в США численность трудоустроенных инвалидов 25%, а в Англии - 40%.

Дмитрий Медведев поддержал идею о создании реабилитационного сертификата для инвалидов и предлагает обеспечить качественными колясками 1 млн инвалидов, нуждающихся в этом средстве передвижения.