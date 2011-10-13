Путин: работать в сфере ЖКХ должны надежные компании

Премьер-министр РФ Владимир Путин 13 октября на президиуме правительства заявил, что окончательные решения относительно динамики цен на услуги ЖКХ приняты, а работать в этой сфере должны надежные компании.

В большинстве российских регионов необходимые работы по подготовке к зимнему периоду полностью выполнены. Путин потребовал от чиновников прекратить разговоры о корректировке роста тарифов. "Принятые решения о росте тарифов естественных монополий правительством пересматриваться не будут", - сказал глава правительства, передает ИТАР-ТАСС.

По словам премьера, это принципиальная позиция правительства, она не подлежит пересмотру или ревизии. "Считаю недопустимыми любые заявления должностных лиц о том, что здесь могут быть какие-то корректировки или отступления. Еще раз подчеркну, все принятые решения по тарифам окончательные", - заявил Путин.

В сентябре на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам премьер Владимир Путин заявил, что тарифы на газ будут проиндексированы не более чем на 15%, а тарифы на электроэнергию будут повышены на уровень инфляции. Повышение тарифов будет произведено не с 1 января 2012 года, а с 1 июля 2012 года.