На Соловки из Москвы начнут летать авиатакси
13 октября 2011, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]
На Соловки из Москвы начнут летать авиатакси. Регулярное авиасообщение из столичного аэропорта «Домодедово» на заповедные Соловецкие острова в Белом море открывается в пятницу, 14 октября.
Полеты но Соловки из Москвы будут выполняться по вторым и четвертым субботам месяца. Между столицей и островами две тысячи километров. В одну сторону на авиатакси можно будет добраться за три часа.
Отметим, по данным авиаперевозчика, авиатакси рассчитано на платежеспособную категорию населения.
Сколько будет стоить перелет, не сообщается.