На Соловки из Москвы начнут летать авиатакси. Регулярное авиасообщение из столичного аэропорта «Домодедово» на заповедные Соловецкие острова в Белом море открывается в пятницу, 14 октября.

Полеты но Соловки из Москвы будут выполняться по вторым и четвертым субботам месяца. Между столицей и островами две тысячи километров. В одну сторону на авиатакси можно будет добраться за три часа.

Отметим, по данным авиаперевозчика, авиатакси рассчитано на платежеспособную категорию населения.



Сколько будет стоить перелет, не сообщается.