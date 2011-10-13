Кадыров возглавил антирейтинг самых критикуемых губернаторов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров вошел в антирейтинг самых критикуемых губернаторов. В первой тройке также глава Подмосковья Борис Громов и губернатор Краснодарского края Александр Ткачев.



На первом месте Кадыров оказался из-за того, что проиграл суд правозащитнику Олегу Орлову, которого обвиняли в клевете на главу Чечни. Также роль сыграл суд об убийстве бывшего телохранителя Кадырова Умара Исраилова в Вене, пишет РБК Daily.



Губернатор Московской области знаменит высказываниями ЛДПР с требованиями его отставки, лесными пожарами и аварией электросетей. В рейтинг также вошли кировский губернатор Никита Белых (7 место) и глава Пермского края Олег Чиркунов (9 место).