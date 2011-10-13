Правозащитники просят Медведева приостановить призыв в армию
13 октября 2011, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
Правозащитники призывают власти России отказаться от призыва в армию и ликвидировать военную юстицию. Призыв, по мнению правозащитников, делает невозможной модернизацию страны.
Правозащитники изложили свои требования в обращении, направленном президенту РФ Дмитрию Медведеву. В документе указана гибель в Еланском гарнизоне в сентябре 20-летнего солдата-срочника из Челябинской области Руслана Айдерханова. Руководство заявило, что Айдерханов покончил жизнь самоубийством. Между тем родственники считают, что юношу убили, передает Интерфакс.