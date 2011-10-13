Участковому милиции, работающему в поселке Сагра, предъявлено обвинение

Следственными органами СК РФ по Свердловской области в рамках расследования уголовных дел, возбужденных в связи с событиями, произошедшими в поселке Сагра, сотрудникам ОВД по Верхнепышминскому и Среднеуральскому городским округам – 27-летнему участковому уполномоченному милиции Вадиму Зайниеву и 41-летнему начальнику милиции общественной безопасности Сергею Зиновьеву предъявлено обвинение.

Возбуждено два новых уголовных дела в отношении сотрудников ОВД, работающих в Сагре, где в ночь на 1 июля произошел масовый конфликт, участники которого применяли оружие.

Зиновьев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), Зайниев - по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). В отношении Зайниева и Зиновьева избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершении инкриминируемых им преступлений обвиняемые не признают, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, участковый милиционер Зайниев ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по осуществлению проверки соблюдения жителями поселка Сагра правил регистрационного учета и проведению проверок соблюдения правил хранения огнестрельного оружия на территории поселка. В результате находившийся с 1995 года в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления Вячеслав Лебедев, являвшийся одним из организаторов массовых беспорядков, длительное время нелегально проживал на территории поселка с поддельным паспортом. Еще один житель этого поселка благодаря халатному отношению Зайниева получил возможность длительного незаконного хранения в подвале частного дома по улице Горького обреза охотничьего ружья 16-го калибра и не менее 4 боеприпасов к нему, которые использовались во время массовой драки.

Следствие установило, что Зайниев, заранее располагая сведениями о совершенном 30 июня 2011 года неизвестными лицами в отношении одного из жителей Сагры преступлении – угрозе убийством и о намечающейся в связи с этим 1 июля 2011 года встрече между жителями поселка Сагра и приезжими лицами (в том числе неславянской национальности) с возможным применением в ходе нее насилия и использования огнестрельного оружия, скрыл полученную информацию от своего руководства и мер к ее самостоятельной проверке не принял. Причем, в тот же день самовольно, не ставя в известность свое руководство, он уехал Свердловской области.

Сергей Зиновьев, как выяснило следствие, должным образом не проводил проверку служебной документации, не проверял знание участковыми уполномоченными милиции обслуживаемой территории, а также не выполнял обязанности по поддержанию соответствующего уровня профессиональной подготовки, дисциплины и законности в указанном подразделении.