Янукович: Приговор Тимошенко может быть смягчен

Приговор экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко может быть смягчен в соответствии с новым уголовным законодательством. Об этом заявил президент Украины Виктор Янукович. Новый УК Украины сейчас рассматривает парламент.



На брифинге в Хмельницком Янукович отметил, что дело Юлии Тимошенко еще не завершено, так как будет подана апелляция. Помимо этого, в парламенте рассматриваются изменения в Уголовный кодекс. "Если до этого будут приняты соответствующие законы, суд их учтет", - цитирует Януковича агентство УНИАН.



11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы. Тимошенко обвинили в превышении полномочий при подписании газовых контрактов между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" в 2009 году. Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса, касающихся экономических преступлений. При этом в документе отсутствует упоминание статьи 365 ("превышение власти или служебных полномочий"), по которой была осуждена Юлия Тимошенко.