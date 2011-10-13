РПЦ препятствует захоронению останков цесаревича Алексея и княжны Марии

Фрагменты тел подростка и молодой женщины, найденные в 2007 году недалеко от Коптяковской дороги, на 100% принадлежат цесаревичу Алексею и его сестре княжне Марии. К такому выводу пришли криминалисты.



Старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК России Владимир Соловьев предложил захоронить останки в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Захоронение останков членов царской семьи - "большая нерешенная проблема", отметил Соловьев. "До сих пор останки Алексея и Марии не преданы земле, хотя с 2007 года мы имеем все данные на руках о том, кому они принадлежат. Они не захоронены как тело Паганини, которого, как известно, после смерти возили по всей Европе", - заявил следователь. По его словам, результаты идентификации не подвергаются сомнению. Ускорению процедуры погребения останков, заметил Соловьев, препятствует Русская православная церковь (РПЦ), которая создала свою комиссию для определения подлинности фрагментов тел, передает ИТАР-ТАСС.