Мэр Москвы Сергей Собянин вырос в глазах жителей столицы

Рейтинг мэра Москвы Сергея Собянина, снижавшийся в течение года, в сентябре немного вырос. 21 октября исполнится год, как российскую столицу возглавляет новый градоначальник. Сегодня у Собянина одинаковое количество сторонников и противников.



Согласно данным опроса, проведённого Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru, деятельность Собянина на посту мэра Москвыодобряют 29% жителей мегаполиса, ровно столько же – не одобряют.

Напомним, в первое время отставку Юрия Лужкова, занимавшего пост главы Москвы почти 18 лет, и назначение на этот пост Собянина москвичи приняли на ура. Но затем рейтинг нового градоначальника начал падать. Своего минимума симпатии москвичей к мэру достигли в августе этого года – тогда деятельность Собянина не одобрял 31% горожан. Рейтинг мэра подкосили такие проекты: укладка тротуарной плитки, снос ларьков, а также нерешённая проблема автомобильных пробок. Но уже в сентябре москвичи несколько изменили своё отношение к мэру.

По мнению сторонников Собянина, мэр столицы движется в правильном направлении: организуются парковочные места в жилых районах, благоустраиваются дворы. «Мне нравится обновлённый асфальт на западе Москвы и сегодняшний Парк культуры, вместе с тем многое ещё предстоит сделать!»; «40% дорог Москвы сделаны заново! И это факт!» - радуются опрошенные. Заметим, что нынешний столичный градоначальник больше симпатичен молодёжи до 24 лет и людям с доходом до 25 тысяч рублей.



Участники исследования, не одобряющие деятельность Сергея Собянина на посту мэра Москвы, отмечают коррупцию и излишние расходы на укладку тротуарной плитки. «Проблема пробок не решается, а деньги вложены в тротуары – не самую проблемную часть дорог»; «Убрали Лужкова, жена которого получала все госзаказы в Москве, и тут же посадили Собянина, который начал заниматься тем же самым!» - комментируют они. Некоторым жителям столицы полюбить нового градоначальника мешает московский снобизм: «Хотелось бы видеть на посту мэра Москвы москвича». Больше всего недовольных деятельностью мэра наблюдается среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет, а также среди тех, чья ежемесячная зарплата превышает 45 тысяч рублей.

В числе изменений к лучшему москвичи отмечают ремонт детских площадок, тротуаров, дорог, организацию парковочных карманов: «Да, изменения впечатляют. Стало чище, многое меняется в сторону улучшения»; «Больше появилось парковок возле домов. Но жаль, что перестали строить третье транспортное кольцо»; «Город, конечно, стал лучше, есть успехи, есть и к чему стремиться. Но надо постепенно менять команду Лужкова, надо ускорить строительство станций метрополитена, списать старые составы метро».

Почти пятая часть жителей Москвы отмечают возмущены неэффективной миграционной политикой, прекращением сноса старых пятиэтажек, плохой экологической ситуацией, закрытием торговых палаток и, конечно, заменой асфальта на плитку. «Меня возмутил проект превращения газонов в стоянки!»; «Отменены надбавки учителям, которые ввёл Лужков»; «Пробок больше, гастарбайтеров больше».