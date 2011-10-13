Открыт первый участок международной трассы Санкт-Петербург - Сортавала
13 октября 2011, 14:43 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Новая крупная международная трасса Санкт-Петербург - Финляндия становится реальностью, заявил министр транспорта Игорь Левитин на открытии первого участка трассы Санкт-Петербург – Сортавала.
По словам министра, до 2014 года в железнодорожное и автомобильное строительство в Ленинградской области будет вложено 14 млрд рублей.
Трасса Санкт-Петербург-Сортавала, с последующим выходом на Петрозаводск и Финляндию - одно из важнейших направлений автомобильных дорог в Ленинградской области. Она связывает Петербург с Карелией.