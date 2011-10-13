Козак и Полтавченко в Питере спустились под землю к народу

Вице-премьер России, глава Минрегиона Дмитрий Козак и губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко в четверг утром проехали в вагоне питерского метрополитена вместе с другими пассажирами.

Чиновники проверяли ход строительства станции "Адмиралтейская", которая должна открыться между станциями "Садовая" и "Спортивная" на 5-й линии.

Губернатор Санкт Петербурга пообещал, что открытие станции состоится в срок - 26 декабря.

Вестибюль станции метро "Адмиралтейская" будет располагаться на Малой Морской улице в нескольких сотнях метров от сердца Петербурга - Дворцовой Площади и Эрмитажа, сообщает Интерфакс.