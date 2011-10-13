В армии и других силовых структурах РФ произошло 119 случаев суицида

Замначальника управления Главной военной прокуратуры полковник юстиции Борис Хубиев заявил, что в Вооруженных силах и других силовых структурах РФ с начала года произошло 119 случаев суицида.



Борис Хубиев в четверг сказал, что "в этом году покончили жизнь самоубийством 119 офицеров, прапорщиков и солдат, за этот же период прошлого года в силовых структурах страны покончили с собой 149 человек", - цитирует офицера Интерфакс.



Полковник юстиции подчеркнул, что в 2011 году покончили с собой 51 солдат-срочник, 29 контрактников, 25 прапорщиков и 14 офицеров.