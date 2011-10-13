В армии и других силовых структурах РФ произошло 119 случаев суицида
13 октября 2011, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
Замначальника управления Главной военной прокуратуры полковник юстиции Борис Хубиев заявил, что в Вооруженных силах и других силовых структурах РФ с начала года произошло 119 случаев суицида.
Борис Хубиев в четверг сказал, что "в этом году покончили жизнь самоубийством 119 офицеров, прапорщиков и солдат, за этот же период прошлого года в силовых структурах страны покончили с собой 149 человек", - цитирует офицера Интерфакс.
Полковник юстиции подчеркнул, что в 2011 году покончили с собой 51 солдат-срочник, 29 контрактников, 25 прапорщиков и 14 офицеров.