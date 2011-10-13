В России необходимо принять новый Уголовный кодекс - Федоров

Руководитель Института социально-экономических и политических исследований и координатор программы ОНФ Николай Федоров считает, что в России необходимо принять новый Уголовный кодекс.



По его мнению, "действующий Уголовный кодекс в результате многочисленных поправок и дополнений приобрел несистемный, лоскутный характер. Мы предлагаем разработать и принять концептуально новый Уголовный кодекс Российской Федерации, который должен стать фундаментальной - как идеологической, так и юридической основой формирования современной уголовной политики".



А принятие нового Уголовного кодекса РФ предполагает разработку и нового уголовно-процессуального кодекса, утверждает Николай Федоров. "Только такой подход позволит существенно изменить и всю правоприменительную практику, сделав и само правосудие более и эффективным, и гуманным", - цитирует Федорова Интерфакс.