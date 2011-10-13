Преступность юрлиц - это реальная угроза экономической безопасности России

Александр Бастрыкин заявил, что в России сформировался новый вид преступности - преступность юридических лиц, и это реальная угроза экономической безопасности государства.



Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в своем интервью высказал мнение, что в решении таких проблем, которые связаны с подобными преступлениями, поможет введение уголовной ответственности, он сказал: "Воровство и обман липовых фирм в отечественном бизнесе серьезно повышают инвестиционные риски". Руководитель СК РФ добавил, что "в утвержденной правительством стратегии развития финансового рынка до 2020 года поставлена задача качественно повысить конкурентоспособность российского финансового рынка. Выполнить это невозможно без создания в стране благоприятного инвестиционного климата".



По мнению Александра Бастрыкина, пагубное влияние преступной деятельности корпораций заметно не только на макроэкономическом уровне, но и на уровне обычных потребителей. Он пояснил, что "рост цен на основные товары потребления связан не только с конъюнктурой мировых цен. Он во многом обусловлен спекулятивными сделками и манипулированием ценами на рынке товаров и услуг, а также монополистическими сговорами недобросовестных компаний, которые за счет расшатывания основ экономической стабильности государства получают сверхприбыль".



По мнению главы СК РФ, без введения уголовной ответственности очень сложно бороться с подобными преступлениями, "административное наказание не дает всего спектра санкций, адекватных общественной опасности этого вида преступлений".



Что касается проблемы фирм-однодневок, то и с ними будет проще разобраться с помощью введения уголовной ответственности. ВЕдь "если в суде будет доказано, что фирма создавалась исключительно в целях совершения или сокрытия преступления, то ее ликвидация позволит признать все заключенные ей сделки недействительными", - цитирует Бастрыкина ИТАР-ТАСС.