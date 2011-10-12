Впервые в храме Василия Блаженного открыты для посещения подземные лабиринты, экскурсии в подземелья московского Покровского собора начинаются с 12 октября.



Специалисты московского Исторического музея рассказали, что подземные сооружения собора, или так называемые подклеты, предстанут в том виде, в каком они были созданы еще в XVI веке. Сейчас в помещениях храма организована экспозиция, которая посвящена истории собора, а также Казанскому походу Ивана Грозного, в честь его победного окончания и был возведен этот храм.



Покровский собор, также известный как храм Василия Блаженного, строился с 1554 по 1560 годы, в период правления царя Ивана Грозного. По словам специалистов, нынешнее окончание реставрационных работ приурочено к 450-й годовщине завершения строительства храма.



Стоимость экскурсии для посетителей останется прежней, входной билет для взрослых - 250 рублей, для школьников и пенсионеров - 50 рублей.