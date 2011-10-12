Цена на молоко до конца года может взлететь до 50 рублей за литр

Старший менеджер российского подразделения компании PepsiCo Светлана Ментюкова заявила, что до конца года розничная цена на молоко может взлететь до 50 рублей за литр.



На заседании комиссии РСПП по АПК Светлана Ментюкова отметила, что переработчики молока очень опасаются такого развития событий, по ее мнению, повышение цены на молоко будет рекордным значением с точки зрения покупательной способности населения.



Она сказала: "Считаю, что достаточно велика вероятность того, что цена на полке в этом году и в начале следующего года достигнет пикового, с точки зрения покупательной способности потребителей, уровня – для нас эта цена определяется в 50 рублей". Такое повышение розничной цены, по ее мнению, может привести к снижению потребительского спроса, что, в свою очередь, негативно отразится на всей цепочке – от переработчиков до производителей сырого молока.



Светлана Ментюкова напомнила, что за последние четыре года закупочная цена на сырое молоко в России выросла фактически в два раза, передает РИА Новости.



Для справки - PepsiCo в 2010 году купила крупнейшего российского переработчика молока "Вим Билль Дан продукты питания".