Петербургу жить и гулять предстоит по средствам. Бюджетные деньги не будут тратить на грандиозные городские праздники.



«АН» уже рассказывали о том, что обновленное правительство Санкт-Петербурга пересмотрело и отказалось от многих непосильных для городского бюджета амбициозных проектов прежнего губернатора. Теперь очередь подошла присмотреться и к тому, в какие немалые деньги обходились бюджету праздники организованные Международным центром фестивалей.

Когда в ином городе России смотрели по телевизору, как в Северной столице проходит, например, чествование выпускников городских школ – «Алые паруса» люди, скорее всего, невольно восклицали : « Как же богат Петербург !» . А петербуржцы тем временем вздыхали : «Эти бы деньги да ремонт хотя бы одной больницы !». Масштаб этого шоу, а его смотрела вся страна по 5 каналу, вряд ли соответствовал самому событию, которому оно было посвящено. Да что там «Алые паруса» ! Новогодние гуляния на Дворцовой площади и чрезмерное украшение города поражало даже иностранцев. Парижане признавались, что их столица на Рождество украшена гораздо скромнее. А ведь французы нас не беднее. Они просто деньги умеют считать.

И вот в Смольном решили пересмотреть программы финансирования торжеств. Новый вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи, курирующий сферу СМИ, культуры и образования, не скрывает: его смущает политика расходования бюджетных средств на городские праздники. Чиновник уверен, праздники должны проводиться за счет инвесторов, а не городской казны.

"Я ничего не хочу разрушать, - сказал Кичержи корреспонденту телеканала 100 ТВ, - мой принцип - «не навреди». Но у меня другой взгляд на бюджетную политику. Бюджет должен обеспечивать социальные и другие защищенные статьи. А праздники могут проводиться за счет инвесторов".

Теперь Международный центр фестивалей под руководством Марины Фокиной продолжит работу по созданию культурных событий, но уже без поддержки бюджета.