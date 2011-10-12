Александр Сизов, выживший в катастрофе Як-42, дал первое интервью

Александр Сизов, выживший в катастрофе самолета Як-42 под Ярославлем 7 сентября, рассказал в интервью, что еще в начале полета стало ясно - все идет не по плану.



Александр Сизов получил многочисленные переломы и ожоги, он перенес несколько операций, с ним работали психологи. Сейчас его состояние стабильное. Сегодня в институте имени Склифосовского он дал свое первое интервью, передает Первый канал. Инженер по эксплуатации Як-42 рассказал о событиях того трагического дня, рассказал о своих размышлениях и о том, стоит ли оставаться в профессии.



"Через какое-то время пассажиры стали волноваться, почему не взлетаем, немного времени прошло, я понял, что по грунту идём, трясти стало. С грунта взлетели, и я понял, что самолет заваливается и мы сейчас разобьемся", - рассказал Александр Сизов.



После падения самолета он вспомнил, что его чем-то сильно ударило, очнулся в воде, а рядом был его напарник, которого инженер пытался спасти.



На вопрос - что его спасло, Александр Сизов ответил: "Меня спасло чудо, любовь жены, семья..., я не пристёгнут был". По его словам, он профессию менять не хочет, но летать, наверное, больше не будет.



Напомним, 7 сентября в результате катастрофы лайнера Як-42 погибли 45 человек: команда хоккейного клуба "Локомотив" и экипаж самолета.