Президент РФ дал 3 дня, чтобы решить проблему вывоза угля в Кузбассе

Президент России Дмитрий Медведев дал чиновникам 3 дня, чтобы решить проблему вывоза угля в Кузбассе и предоставить по этому поводу все предложения.



Пресс-служба Кремля сообщила, что это поручение президент РФ дал по итогам совещания по вопросам исполнения поручений президента вице-премьеру РФ Сергею Иванову, министру транспорта Игорю Левитину и президенту ОАО "Российские железные дороги" Владимиру Якунину, Дмитрий Медведев заявил: "Я поручаю вице-премьеру Иванову вместе с главой Минтранса Левитиным и руководителем РЖД Якуниным разобраться и представить предложения по разблокированию этой ситуации в трехдневный срок. Результаты доложить мне лично".



В свою очередь, губернатор Кемеровской области Амман Тулеев сообщил в ходе совещания, что на сегодняшний день на складах в Кузбассе скопилось 13 млн тонн угля, который начинает гореть. "Вагоны есть, вывезти не можем", - цитирует губернатора Интерфакс. По его словам, в результате реформирования РЖД появилось огромное количество собственников подвижного состава, а координации между ними нет.