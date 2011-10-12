Возможно в Москве перестанут гореть автомобили? Полиция задержала подозреваемых

За попытку поджечь дорогой внедорожник в Москве сотрудники полиции задержали двоих жителей Калуги. Это произошло в ночь на 12 октября. Возможно, в столице прекратятся поджоги автомобилей.



Задержание поджигателей сотрудники столичной полиции провели на улице Молодежной в тот момент, когда мужчины уже облили бензином дорогой внедорожник и пытались его поджечь. Задержанные оказались ранее судимы, у них изъяли еще несколько канистр, наполненных горючим, передают Вести.ру.



В Москве за прошедшие полгода зафиксировано 119 поджогов автомобилей. Только за первую неделю октября было сожжено 17 машин, 11 из них сгорели в ночь с 7 на 8 октября, а в ночь на 12 октября в столице сгорели еще три иномарки.