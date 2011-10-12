Медведев требует ускорить работу над законом о наказании за фирмы-однодневки

Президент РФ Дмитрий Медведев потребовал объяснить - с чем связана задержка в принятии законопроекта об ужесточении ответственности за создание фирм-однодневок.



На встрече с первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым, глава государства раскритиковал правительство и Госдуму за затягивание принятия законопроекта, он сказал: "Здесь все оказались не на высоте. Правительство свою часть работы выполнило — внесло законопроект, но наши коллеги [депутаты] по каким-то причинам свою работу не выполнили, и это неправильно. С другой стороны, нужно было правительству проявить большую настойчивость, чтобы продвинуть соответствующий законопроект".



Дмитрий Медведев, обратившись к Игорю Шувалову, продолжил: "Передайте привет от меня всем депутатам, которые этим занимались, и Владимиру Сергеевичу Груздеву, который вел этот законопроект и теперь успешно занимается другими делами (назначен губернатором Тульской области - ред.АН). Надеюсь, что степень его вовлеченности в дела будет лучше, чем то, что было продемонстрировано в Государственной Думе", - цитируют Медведева Ведомости.



"Законопроект надо принять в кратчайшие сроки. Я взял этот вопрос наличный контроль", - констатировал президент России.