Обнародованы данные медицинской экспертизы смерти Ивана Агафонова
12 октября 2011, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]
В среду обнародованы данные медэкспертизы смерти 19-летнего Ивана Агафонова, который скончался после удара чемпиона мира по самбо Расула Мирзаева.
Данные экспертизы свидетельствуют о том, что молодой человек погиб от удара об асфальт - он скончался от удара задней частью головы о неподвижный предмет, упав с высоты собственного роста.
Кроме того, данные опровергают версию, согласно которой Агафонов мог скончаться от падения с каталки в больнице.
На заседании Пресненского суда, который в среду рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста Мирзаеву, адвокат спортсмена Игорь Деграчев частично огласил данные медицинской экспертизы, передает Интерфакс.