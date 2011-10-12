Обнародованы данные медицинской экспертизы смерти Ивана Агафонова

В среду обнародованы данные медэкспертизы смерти 19-летнего Ивана Агафонова, который скончался после удара чемпиона мира по самбо Расула Мирзаева.



Данные экспертизы свидетельствуют о том, что молодой человек погиб от удара об асфальт - он скончался от удара задней частью головы о неподвижный предмет, упав с высоты собственного роста.

Кроме того, данные опровергают версию, согласно которой Агафонов мог скончаться от падения с каталки в больнице.



На заседании Пресненского суда, который в среду рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста Мирзаеву, адвокат спортсмена Игорь Деграчев частично огласил данные медицинской экспертизы, передает Интерфакс.