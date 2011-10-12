Референдум в Петербурге в день выборов вполне реален

В Cанкт-Петербурге хотят застроить еще один участок побережья Финского залива. На этот раз, похоже, без общегородского референдума будет не обойтись.

Без малого год назад «АН» рассказывали о том, что в Петербурге прошел аукцион на «право заключения договора аренды земельных участков, предоставляемых для комплексного освоения в целях жилищного строительства». За несколько скучной формулировкой скрывается один из самых скандальных вопросов, о котором по некоторым причинам в Питере стараются много не говорить.

Речь идет о масштабном проекте «намыва» новых территорий в престижном районе Невской губы — между Сестрорецком и Лисьим Носом. Проект намывных территорий «Новый берег» реализует компания «Северо-Запад Инвест». Тогда она приобрела на торгах 376,9 га дна Финского залива, на которых планируется намыть новые территории и к 2029 году и построить на них жилой район и коммерческие объекты площадью 3,5 млн. кв. м.

В сентябре этого года планировались общественные слушания, редакция "АН" уже начала готовить материал, но слушания были перенесены на неопределенное время. И вот новость из Законодательного собрания, которую распространили сегодня городские СМИ : Заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский сообщил журналистам, что «до конца года в Петербурге может пройти еще одна «избирательная кампания» – общегородской референдум по поводу намывных территорий в Сестрорецке».

Вопрос о референдуме не нов. Еще в июле избирательная комиссия Сестрорецка отказала инициативной группе «Чистый залив» в проведении референдума, в ходе которого планировалось выяснить отношение жителей Курортного района к намыву новых территорий. Избирательная комиссия Сестрорецка отказала тогда инициативной группе «Чистый залив» в проведении референдума, в ходе которого планировалось выяснить отношение жителей Курортного района к намыву новых территорий, ныне же, если удастся собрать необходимое количество подписей, референдум может состояться в день предстоящих выборов. Не исключено, что референдум по этому вопросу вполне может значительно повысить количество пришедших к урнам избирателей.