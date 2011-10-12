Блогеру и писателю Багирову грозит в Молдавии тюремный срок до 8 лет

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдавии Мария Виеру сообщила, что российскому писателю и блогеру Эдуарду Багирову грозит тюремный срок от 4 до 8 лет.



Пресс-секретарь сказала, что в Молдавии "сегодня было завершено уголовное преследование в отношении Багирова, о чем были проинформированы обвиняемый и его адвокат. Теперь материалы дела будут переданы в суд".



Напомним, Эдуард Багиров был задержан в Молдавии 16 июня по обвинению в причастности к массовым беспорядкам в апреле 2009 года, когда представители либеральной оппозиции, недовольные победой коммунистов на выборах, устроили акции протеста, вылившиеся в погромы парламента и резиденции президента Молдавии.



МИД РФ выразил недовольство арестом россиянина, выступив в его защиту. Москва требует "незамедлительного освобождения Багирова под подписку о невыезде до завершения судебного разбирательства, что соответствовало бы общепризнанным правочеловеческим нормам и не создавало бы ненужный раздражитель в двусторонних отношениях", передает ИТАР-ТАСС.