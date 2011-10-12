Москва не вошла в десятку лучших городов Европы для ведения бизнеса

Москва не вошла в рейтинг десяти лучших европейских городов для ведения бизнеса, однако свои представительства в российской столице намерены открыть 57 европейских компаний.



В 2010 году в Москве было 47 представительских компаний из Европы, по этому показателю российская столица заняла первое место, об этом сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на отчет компании Cushman & Wakefield.



В данном рейтинге Лондон, Париж и Франкфурт остаются в тройке городов, где ведение бизнеса наиболее благоприятно. На четвертом месте находится Амстердам, на пятом - Берлин.



Согласно мнению экспертов, в десятку городов, где ведение бизнеса вести благоприятно, больше всего городов из Германии, так, Франкфурт на третьем месте, Берлин - на пятом, Мюнхен - на девятом.



Города в рейтинге оценивались по 12 категориям. Лондон здесь занял первое место, его оценили первым в шести из 12 категорий: доступность рынков, клиентов и потребителей, доступность высококвалифицированного персонала, качества телекоммуникаций, языковая среда, транспортная система внутри города и транспортные связи с другими городами.



Основными критериями, которые повлияли на принятие решения о выборе нового города для развития бизнеса, стали "свободный доступ к рынку, клиентам и потребителям", об этом заявили 60% респондентов, о "доступности квалифицированного персонала" высказались 53%, о "качестве телекоммуникаций" - 52%,, а о "транспортной доступности, как внутри страны, так и с внешним миром" заявили 42% опрошенных.