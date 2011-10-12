Земли нет, а закон о бесплатной земле для многодетных семей есть

Парламент Петербурга принял долгожданный законопроект о бесплатной земле для многодетных семей, однако…

Rак выяснилось, земли для многодетных семей у Петербурга в необходимом количестве нет. Дефицит – 500 га. Тем не менее, сегодня депутаты Городского Парламента приняли закон о предоставлении участков для граждан, имеющих трех и более детей.

Еще недавно «Аргументы недели» писали о том, как обсуждался этот важный социальнонаправленный законопроект. Сегодня городской парламент его принял. Отныне многодетные семьи будут получать от 12 до 15 соток бесплатной земли.

Законопроект внесен губернатором Петербурга Георгием Полтавченко. Согласно документу, многодетным семьям должны выделяться наделы размером от 12 до 15 соток. Планируется предоставлять землю, которая находится в федеральной собственности, но полномочия по распоряжению и управлению ей переданы Петербургу, а также участки, государственная собственность на которые не разграничена, но ими вправе распоряжаться органы власти города. Выделять землю петербуржцам планируется в Гатчинском районе и в окрестностях поселка Лебяжье.

Как сообщила агентству БалтИнформ вице-губернатор Людмила Косткина, представлявшая законопроект, «на данный момент в Петербурге постоянно проживают 14467 многодетных семей. Им потребуется 800 га земли, тогда как город располагает лишь 300 га. В связи с этим было решено выделить многодетным петербуржцам участки в Ленобласти. Этим вопросом занимается межрегиональная рабочая группа» .