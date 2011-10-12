СП РФ проверит использование бюджетных средств на стипендии

Счетная палата РФ проведет проверку в министерствах и университетах РФ использования в 2011 году бюджетных средств на стипендиальное обеспечение и материальную поддержку студентов.



В сообщении контрольного ведомства, размещенного в среду на официальном сайте СП, говорится, что "коллегия Счетной палаты РФ приняла решение включить в план работы контрольного ведомства на 2011 год проверку целевого и эффективного использования в 2011 году средств федерального бюджета и внебюджетных источников, направленных на стипендиальное обеспечение и материальную поддержку студентов, аспирантов и докторантов".



Проверка контрольного ведомства пройдет с октября по декабрь 2011 года, в ходе проверки аудиторы СП РФ намерены посетить Минфин и Минобрнауки России, Российский государственный технологический университет им.Циолковского (МАТИ), а также Российский государственный торгово-экономический университет (РГТЭУ).